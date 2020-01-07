Путин передал Спасо-Преображенскому собору в Петербурге икону Божией Матери «Тихвинская»
Икону Божией Матери «Тихвинская» передал Спасо-Преображенскому собору в Петербурге президент Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля 7 января.
В ответ глава государства получил от настоятеля икону Казанской Божией Матери. На сайте президента опубликовано поздравление с Рождеством Христовым.
«В светлые рождественские дни миллионы людей во всём мире испытывают радость и душевный подъём, особые чувства приобщения к многовековым традициям, передающимся из поколения в поколение. Их сердца наполнены любовью, верой в торжество добра и справедливости. Огромную созидательную роль в укреплении духовно-нравственных основ общества, сбережении нашего исторического, культурного наследия, воспитании молодёжи играют Русская православная церковь, другие христианские конфессии России. Такая большая, плодотворная работа очень важна и заслуживает самого глубокого признания», — говорится в поздравлении.
Владимир Путин третий год подряд встретил Рождество в Петербурге. Президент вновь пришел на службу в Спасо-Преображенском соборе, где его крестили.