Путин передал Спасо-Преображенскому собору в Петербурге икону Божией Матери «Тихвинская»

Икону Божией Матери «Тихвинская» передал Спасо-Преображенскому собору в Петербурге президент Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля 7 января.

В ответ глава государства получил от настоятеля икону Казанской Божией Матери. На сайте президента опубликовано поздравление с Рождеством Христовым.

«В светлые рождественские дни миллионы людей во всём мире испытывают радость и душевный подъём, особые чувства приобщения к многовековым традициям, передающимся из поколения в поколение. Их сердца наполнены любовью, верой в торжество добра и справедливости. Огромную созидательную роль в укреплении духовно-­нравственных основ общества, сбережении нашего исторического, культурного наследия, воспитании молодёжи играют Русская православная церковь, другие христианские конфессии России. Такая большая, плодотворная работа очень важна и заслуживает самого глубокого признания», — говорится в поздравлении.

Владимир Путин третий год подряд встретил Рождество в Петербурге. Президент вновь пришел на службу в Спасо-Преображенском соборе, где его крестили.



