Без солнца. Небо Петербурга плотной пеленой закроют тучи

Дождь со снегом ожидает Северную столицу во вторник, 7 января. Давление будет выше нормы.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днём в Петербурге ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер юго-западный, умеренный.

По данным ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, в городе будет ощущаться влияние теплого сектора обширного циклонического вихря, который закроет небо над берегами Невы плотной пеленой.

Температура воздуха днем будет в пределах +3…+5°.

Атмосферное давление будет слабо расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.



