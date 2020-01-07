В рождественское утро на Шлиссельбурском сбили мужчину, переходившего дорогу

Главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев стал человеком года по версии издания «Деловой Петербург». Как считает руководитель департамента развития ГК «ПСК» Сергей Мохнарь, смысл такого выбора шире, чем просто акцент на личности – это фокус на архитектурной составляющей Петербурга.