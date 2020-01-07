Происшествия
В рождественское утро на Шлиссельбурском сбили мужчину, переходившего дорогу
Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП, которое произошло утром 7 января в Невском районе.
Как сообщает пресс-служба ведомства, авария случилась в 7.05 напротив дома 6 по Шлиссельбурскому проспекту. По предварительной информации, 37-летний мужчина за рулем автомобиля совершил наезд на переходившего вне зоны пешеходного перехода мужчину, на вид лет 40.
«В результате ДТП пешеход госпитализирован в тяжёлом состоянии», – сообщают в ГИБДД.