Пентагон опроверг уход войск коалиции во главе с США из Ирака

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что у США нет планов уходить из Ирака. Об этом 7 января пишет РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

«Не было никакого решения покинуть Ирак», – цитирует агентство слова Эспера. Ранее агентство Reuters сообщило о письме бригадного генерала корпуса морской пехоты США Уильяма Сили III, командующего силами в Ираке. В документе якобы сообщалось о выводе войск коалиции из страны. Причем его подлинность подтвердил источник издания в вооруженных силах Ирака.



