«В знак уважения к суверенитету». Коалиция во главе с США выводит войска из Ирака

Военная коалиция, возглавляемая США, заявила о выводе войск из Ирака. Об этом 6 января сообщает Reuters со ссылкой на письмо бригадного генерала корпуса морской пехоты США Уильяма Сили III, командующего силами в Ираке.

«Сэр, в знак уважения к суверенитету Республики Ирак и в соответствии с просьбой иракского парламента и премьер-министра, CJTF-OIR в течение ближайших дней и недель будет перемещать силы для подготовки к дальнейшему движению», – цитирует агентство документ.

Подлинность письма Reuters подтвердил источник в вооруженных силах Ирака.

Напомним, ситуация в регионе обострилась после авиаудара ВВС США по району аэропорта Багдада. Американцы убили высокопоставленного иранского командира, главу Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Почему это вызвало столь серьезные последствия, читайте в материале «Фонтанки».



