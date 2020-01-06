Три поросёнка вылакали коньяк в тюменской «Пятёрочке». Животные устроили в магазине дебош

Три поросёнка дебоширили в Европейском микрорайоне Тюмени. Животные, впрочем, вели себя совсем не по-европейски.

Как сообщают 6 января очевидцы, символы ушедшего года забежали накануне вечером в местную «Пятёрочку», понадкусывали овощи и фрукты на полках, после чего принялись за алкоголь. Свиньи разбили две бутылки коньяка и с упоением начали лакать разлитое горячительное.

Пока одни очевидцы гладили хряков и снимали их на видео, другие просили персонал разобраться со свинарником.



