Путин отмечает Рождество в Петербурге. Второй год подряд президент приходит на службу в храм, где его крестили

Владимир Путин третий год подряд встречает Рождество в Санкт-Петербурге. 7 января президент России вновь пришел на службу в Спасо-Преображенском соборе. Его сопровождал губернатор города Александр Беглов.

Напомним, еще в 2012 году, в статусе премьера, Путин встречал праздник там же и рассказал журналистам, что был крещен в этом соборе. Причем священник хотел назвать его Михаилом.





Владимир Путин приехал на рождественское богослужение в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге, где его крестили pic.twitter.com/1noDylE35D — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 6, 2020

Президент уже традиционно покидает Москву на один из главных православных праздников. Последние три года Путин выбирает Петербург: в 2018-м он встречал Рождество в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице; в 2019-м и 2020-м — в Спасо-Преображенском соборе.

Ранее география у президента была более разнообразной: так, в 2017-м Путин отмечал Рождество в Спасском соборе Свято-Юрьева монастыря; в 2016-м — в Сельском храме в Тверской области; в 2015-м — под Воронежем.

Напомним, сегодня в Спасо-Преображенском соборе простились с хирургом-онкологом Андреем Павленко. Подробнее о нем и о прощании с доктором, основавшим фонд для борьбы с раком, читайте в материале «Фонтанки».