«Если вы промокли, это не значит, что кто-то вами манипулирует». Канделаки прокомментировала показ старого матча в день финала чемпионата мира по хоккею

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила на критику за то, что телеканал показал накануне финал молодежного чемпионата мира по хоккею 2011 года. Манипуляцией это она не считает.

Ранее Telegram-канал «Незыгарь» сообщил, что в ситуации с трансляцией мы якобы наглядно увидели модель принятия решений на основе манипуляции и подмены. «Такая же модель-химера встроена в правительственные и региональные процедуры», – говорится в посте. Речь идет о том, что параллельно с прямой трансляцией хоккейного финала молодежного чемпионата мира на Первом канале «Матч ТВ» показал 5 января старый финал 2011 года. В отличие от истории 9-летней давности, россияне накануне проиграли; однако некоторые зрители запутались и решили, что «Матч ТВ» показал актуальный матч, а значит, сборная страны выиграла чемпионат.

«По-моему, «манипуляция» – это использовать мое имя в посте исключительно для кликбейта, – пишет Канделаки в своем канале в Telegram. – Что же до путаницы в головах некоторых людей, скажу: прогноз погоды по телевизору не отменяет необходимости посмотреть в окно перед выходом из дома. Если вы промокли, это не значит, что кто-то вами манипулирует».



