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Общество
06.01.2020 19:27
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«Грустить можно, отчаиваться не надо». Посмертно опубликована глава подкаста Андрея Павленко про последний год жизни

В день похорон хирурга-онколога Андрея Павленко, 6 января, опубликована 15-я глава его подкаста, в котором он рассказывал о течении своей болезни и о проблемах онкологии в России. В ней он говорил об «альтеративщиках», борьбе с апатией и выгорании.

В частности, Павленко беспокоился, что возможным эффектом его смерти от рака будет триумф сторонников альтернативной медицины. 

«Скажут – а мы же говорили, а мы же знали, что так и будет, – предполагает Павленко. – Что я могу сказать: мне просто не повезло, я попал не в ту группу… Несмотря ни на что, не верьте альтернативщикам, пропагандирующим содолечение и так далее. Не надо давать им шанс. Поверьте, что современная медицина способна на многое. Очень важно, чтобы профессиональное сообщество, которое только начинает формироваться, вышло на уровень зрелости, который бы позволил нормально контролировать уровень оказания медицинской помощи.  Минздрав не поможет, только профессиональное сообщество». 

Кроме того, Павленко рассказывает, что, начав свой проект после диагноза, не дал себе отдохнуть. 


«Совершенно очевидно, что к январю, может, даже к декабрю, я выгорел окончательно, спалил себя дотла, – рассказывает он. – Начались проблемы с командой фонда, и все это очень сильно меня подкосило. Я перестал спать, потерял покой… Все навалилось, стало очень-очень сложно. Продуктивность упала колоссально. К февралю я понял, что самостоятельно справиться не могу». 

Андрей Павленко также рассказал о том, как прогрессировала болезнь в течение 2019 года и как он узнал в ноябре о ее тотальном распространении в организме. «Собрать себя в кучу было очень сложно, – вспоминает врач. – Это был колоссальной силы удар, мысли разбежались, продуктивно  мыслить невозможно было… Я решил, что я ничего не буду делать для лечения, потому что с таким канцероматозом лечиться смысла нет». Выйти из апатии и растерянности ему помогла компьютерная игра-шутер, которую он прошел за три дня после диагностической операции, после чего очередной трудной задачей стало донести правду до членов семьи. 

Напомним, хирург Андрей Павленко был похоронен 6 января в Петербурге. О том, что болезнь не оставила ему шансов, он сообщил заранее. После того, как весной 2018 года у него обнаружили рак желудка в третьей стадии, Павленко продолжал оперировать, основал фонд, вел блог о течении болезни и о проблемах онкологии в России. Перед его смертью был учрежден грант Павленко, часть которого пойдет на медиа-проекты, касающиеся онкологии, а часть – на поддержку семьи врача.


© Фонтанка.Ру
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