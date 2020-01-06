«Чудо из изумрудно-желто-розовых волн». Пользователи в Сети делятся записями северного сияния и впечатлениями

Жители северной части России, а также Европы любовались в минувшие выходные полярным сиянием. Своими впечатлениями, а также видео и фото 6 января поделились пользователи соцсетей из нашей страны, а также из Норвегии, Финляндии и других северных государств.

Петербурженка Марина Кравцова рассказала, что поехала в Заполярье, в том числе, чтобы увидеть редкое для наших мест природное явление.





«Все вечера и ночи на Лофотенах мы судорожно юзали все прогнозы Aurora Borealis и каждые 5 минут выходили на улицу в надежде увидеть танцующую зелёнку на небе. Но всё было тщетно, все дни небо было затянуто облаками и тучами», – рассказала девушка на своей странице «ВКонтакте». В итоге путешественникам из Северной столицы всё же повезло.

«Уезжая из Норвегии, мы были очень расстроены, как вдруг в ночи, где-то на трассе в Швеции, небо залилось изумрудом. Сияние, извиваясь, заплясало по небу, как языки пламени. Чудо из изумрудно-желто-розовых волн дышащего света! Фотки с телефона не передают волшебные колыхания перьев огромной жар-птицы в небе», – подытожила Марина.