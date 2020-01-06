«У Ирана никогда не будет ядерного оружия!» Трамп опять занялся геополитикой в «Твиттере», Тегеран ответил сообщением о «начале конца» присутствия США в регионе
«У Ирана никогда не будет ядерного оружия!» – написал президент США в Twitter 6 января. В комментариях ему припоминают Северную Корею.
IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2020
Напомним, накануне Иран заявил, что больше не будет соблюдать какие-либо ограничения, предусмотренные ядерной сделкой с мировыми державами от 2015 года. Эти ограничения касались обогащения и увеличения объёмов накопленного обогащенного урана, а также научных исследований и разработок в ядерной деятельности Тегерана.
Кроме того, Иран анонсировал удары по военным объектам США, а его министр иностранных дел написал опять же в Twitter, что наступает конец «порочному присутствию США в западноазиатском регионе».
Have you EVER seen such a sea of humanity in your life, @realdonaldtrump?— Javad Zarif (@JZarif) January 6, 2020
Do you still want to listen to the clowns advising you on our region?
And do you still imagine you can break the will of this great nation & its people?
End of malign US presence in West Asia has begun. pic.twitter.com/5WzYM9OBuQ
Такой вывод он делает, глядя на огромное количество иранцев, вышедших на улицы, чтобы проститься с генералом Касемом Сулеймани; он был убит в результате авиаудара со стороны Пентагона.
В комментариях к твиту Трампа уже отозвались его недоброжелатели. «Помнишь, как ты говорил то же самое про Северную Корею?» – задают вопрос президенту. И предлагают либо продолжать врать, либо начать войну.
January 6, 2020
Другой пользователь в тон Трампу – тоже прописными буквами и с восклицательным знаком – отвечает: «США никогда не переизберут президента, которому объявили импичмент!» Напомним, нижняя палата конгресса США еще в декабре проголосовала за отстранение от должности нынешнего президента США.
Справка:
Высокопоставленный иранский командир, глава Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января после того, как США нанесли авиаудар по колонне машин в районе международного аэропорта Багдада. Пентагон заявил, что президент США Дональд Трамп приказал «убить Сулеймани» в «оборонительных целях» после недавних беспорядков у посольства в Багдаде.
В ответ на атаку Вашингтона Тегеран пообещал «суровую месть» за убийство Сулеймани. Кого США убили в Ираке и почему это снова будоражит мир, читайте в материале «Фонтанки».