«У Ирана никогда не будет ядерного оружия!» Трамп опять занялся геополитикой в «Твиттере», Тегеран ответил сообщением о «начале конца» присутствия США в регионе

«У Ирана никогда не будет ядерного оружия!» – написал президент США в Twitter 6 января. В комментариях ему припоминают Северную Корею.

IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2020

Напомним, накануне Иран заявил, что больше не будет соблюдать какие-либо ограничения, предусмотренные ядерной сделкой с мировыми державами от 2015 года. Эти ограничения касались обогащения и увеличения объёмов накопленного обогащенного урана, а также научных исследований и разработок в ядерной деятельности Тегерана.

Кроме того, Иран анонсировал удары по военным объектам США, а его министр иностранных дел написал опять же в Twitter, что наступает конец «порочному присутствию США в западноазиатском регионе».





Have you EVER seen such a sea of humanity in your life, @realdonaldtrump?



Do you still want to listen to the clowns advising you on our region?



And do you still imagine you can break the will of this great nation & its people?



End of malign US presence in West Asia has begun. pic.twitter.com/5WzYM9OBuQ — Javad Zarif (@JZarif) January 6, 2020

Такой вывод он делает, глядя на огромное количество иранцев, вышедших на улицы, чтобы проститься с генералом Касемом Сулеймани; он был убит в результате авиаудара со стороны Пентагона.

В комментариях к твиту Трампа уже отозвались его недоброжелатели. «Помнишь, как ты говорил то же самое про Северную Корею?» – задают вопрос президенту. И предлагают либо продолжать врать, либо начать войну.

Другой пользователь в тон Трампу – тоже прописными буквами и с восклицательным знаком – отвечает: «США никогда не переизберут президента, которому объявили импичмент!» Напомним, нижняя палата конгресса США еще в декабре проголосовала за отстранение от должности нынешнего президента США.