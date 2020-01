«У Ирана никогда не будет ядерного оружия!» Трамп опять занялся геополитикой в «Твиттере», Тегеран ответил сообщением о «начале конца» присутствия США в регионе

«У Ирана никогда не будет ядерного оружия!» – написал президент США в Twitter 6 января. В комментариях ему припоминают Северную Корею.

Напомним, накануне Иран заявил, что больше не будет соблюдать какие-либо ограничения, предусмотренные ядерной сделкой с мировыми державами от 2015 года. Эти ограничения касались обогащения и увеличения объёмов накопленного обогащенного урана, а также научных исследований и разработок в ядерной деятельности Тегерана.

Кроме того, Иран анонсировал удары по военным объектам США, а его министр иностранных дел написал опять же в Twitter, что наступает конец «порочному присутствию США в западноазиатском регионе».

Have you EVER seen such a sea of humanity in your life, @realdonaldtrump?



Do you still want to listen to the clowns advising you on our region?



And do you still imagine you can break the will of this great nation & its people?



End of malign US presence in West Asia has begun. pic.twitter.com/5WzYM9OBuQ