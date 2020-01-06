В ДТП на Ленинском пострадали водитель и трое девушек. Одна из них шла по тротуару

Количество пострадавших в ДТП на Ленинском проспекте увеличилось до четырёх человек. Официальные цифры 6 января назвал отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По данным полиции, после столкновения автомобилей Мercedes и WV Passat в 17.01 на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Кузнецова пострадали четверо. Водитель первой машины не пострадал, но его 25-летняя пассажирка уехала в больницу в тяжёлом состоянии. С такими же сложными травмами госпитализирован её ровесник — водитель из «Пассата». Его 19-летняя пассажирка находится в средне-тяжёлом состоянии. Синяками и испугом отделалась 38-летняя женщина-пешеход.

Ранее «Фонтанка» писала о столкновении двух автомобилей, один из которых «выплюнул» двигатель, а второй вылетел на тротуар.



