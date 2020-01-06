«Мерседес» выплюнул двигатель после встречи с «Фольксвагеном» на Ленинском проспекте. Автомобиль на тротуаре, двое в больнице

«Мерседес» и «Фольксваген» не поделили перекрёсток в Красносельском районе Петербурга вечером 6 января. Фотографиями ДТП делятся очевидцы в соцсетях.

Свидетели аварии сообщают, что столкновение произошло на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Кузнецова. «Мерседес», выплюнув из себя двигатель, остался на проезжей части. Второй автомобиль вылетел на тротуар, сбил светофор и едва не упёрся в остановку.

Очевидцы также сообщают о двух пострадавших, госпитализированных с переломами.



