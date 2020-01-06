Уборщик показал, как будет выглядеть PlayStation пятого поколения и контроллер для нее

Доступ к прототипу приставки пятого поколения от Sony – PlayStation 5 – получил сотрудник клининговой компании, который не преминул этим воспользоваться. Фотографии уборщик опубликовал на популярном портале Reddit.

скриншот /www.reddit.com/

Уборщик, судя по всему, работал в компании-производителе игр Ubisoft — целиком он ее название не приводит, но большинство пользователей по первой букве сделали именно такой вывод. Причем если изображения самой приставки появлялись ранее, то новый контроллер геймеры увидели впервые. И он их несильно впечатлил: DualShock 5, похоже, будет мало отличаться от нынешнего поколения. Из особенностей обратила на себя внимание только чуть увеличенная сенсорная панель. Правда, эксперты отрасли подчеркивают, что пока речь все же идет о прототипе — новинка может еще сильно измениться до релиза.

Отметим, официальный релиз PlayStation 5 намечен на конец 2020 года — рождественские праздники. Анонс с подробностями должен состояться уже 7 января, в 4 утра по Москве.



