Святочные гадания в 2020 году. Максимально короткий гайд по гаданиям 21-го века
1 В какие дни можно гадать?
Святки начинаются 6 января, а заканчиваются 18 января с освящением крещенской воды. Гадать можно весь этот период. На день святой Екатерины (9 января) и на святого Василия (14 января) принято гадать на женихов. В остальные дни считается, что к потусторонним силам можно обращаться по всем прочим актуальным для вас вопросам.
2 Говорят, что в високосный год гадать нельзя. Правда?
Действительно, в народе считалось, что високосный год с его дополнительным днем 29 февраля может принести дополнительные неприятности. Поэтому в такие годы не рекомендовалось играть свадьбы, строить новые дома или переезжать из старых, собирать грибы и топить котят. Все дело в том, что 29 февраля родился святой Касьян (полное имя — святой Иоанн Кассиан Римлянин), который хоть и святой, но считается весьма сомнительным персонажем. По одной легенде, он предал бога, рассказал дьяволу о его планах, но потом раскаялся и вымолил прощение. По другой — не захотел помочь человеку, у которого телега завязла в грязи, побоявшись испачкать одежду. Так можно гадать в 2020 году или нет? Людям впечатлительным и нервным и в обычные годы лучше с гаданиями не связываться. В любом случае надо помнить, что святочные гадания — это ритуал, в который вы ввязываетесь на свой страх и риск. Как, впрочем, и в любое другое мероприятие.
3 Какое гадание самое точное?
То, в которое вы верите. А еще то, которое проще интерпретировать. В этом смысле бросание башмачка за ворота, описанное еще Александром Сергеевичем Пушкиным, вполне подходит и для сегодняшнего дня. Выходите из дома, встаете лицом к подъезду и кидаете обувку с левой ноги за спину как можно дальше. Куда носок указывает, оттуда и жених приедет. Если носок указывает в сторону вашего дома, сидеть в девках. Ну или присмотритесь к соседям.
4 Не хочу кидаться сапогами. Современные способы гадания есть?
Конечно. Ведь главное — не способ гадания, а ваш настрой и правильно выбранное время.
5 Word:
На самом деле подойдет любой текстовый редактор. Набираете в строчку через пробел все подряд мужские имена, какие придут в голову. Закрыв глаза, водите мышкой по получившемуся тексту и в произвольный момент наугад жмете левую клавишу. Курсор укажет на имя суженого.
6 Случайный номер:
Набираете на мобильном случайный набор цифр, звоните, спрашиваете поднявшего трубку, как его зовут. Мужское имя будет именем суженого, женское — будущей свекрови (тоже не лишнее знание).
7 Лифт:
Выбираете высотку, садитесь в лифт на среднем этаже, мысленно задавая потусторонним силам мучающий вас вопрос, на который можно ответить «да» или «нет». Ждете, когда ваш лифт вызовут. Поедете вверх — ответ положительный, вниз — повезет в другой раз.
Шоколадное яйцо с сюрпризом: Любимое гадание выросших в 90-е. Покупаете десяток шоколадных яиц (вы же всегда мечтали об этом в детстве, да?). Выбираете в полночь одно. Вскрываете. По попавшейся вам игрушке можно судить о том, что ждет вас в наступившем году.
8 Телевизор:
Мысленно задаете потусторонним силам свой вопрос и включаете телек в полночь. Первая фраза, которую вы услышите, и будет вам ответом. Постарайтесь не попасть на новостные каналы.
9 СМС:
Отправляете эсэмэску на случайный номер со своим вопросом. Любой полученный ответ считается положительным. Если абонент ничего не ответит — нет значит нет.
10 Два смартфона:
Современный вариант самого пугающего святочного гадания. В классическом варианте используют два зеркала, одно побольше, другое поменьше, и две свечи. Зеркала ставят друг напротив друга, зажигают свечи и гасят все прочее освещение. Гадающая должна находиться в помещении одна. Глядя в зеркальный коридор, надо повторять: «Суженый-ряженый, приди ко мне ужинать!» Считается, что рано или поздно в зеркальном коридоре появится фигура, которая начнет приближаться. В какой-то момент можно будет даже разглядеть лицо. Тут же надо крикнуть «чур меня!» и убрать одно из зеркал. С этим гаданием связано много страшилок: мол, одна девочка не успела крикнуть «чур меня!», а утром ее нашли задушенной. Современный вариант выглядит безопаснее. Вместо зеркал и свечей вам понадобятся два смартфона. Включаем камеры в режим «селфи» и держим гаджеты друг напротив друга. Коридор получается не такой длинный, как в случае с зеркалами, а главное – хорошо освещенный и не страшный. Дальше все по классике: всматриваемся в коридор до возникновения искомой оптической иллюзии. Помните: главное – вовремя прервать соединение. Ну и «чур меня» на всякий случай не забудьте сказать.