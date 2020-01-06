Святочные гадания в 2020 году. Максимально короткий гайд по гаданиям 21-го века

7 Лифт:

Выбираете высотку, садитесь в лифт на среднем этаже, мысленно задавая потусторонним силам мучающий вас вопрос, на который можно ответить «да» или «нет». Ждете, когда ваш лифт вызовут. Поедете вверх — ответ положительный, вниз — повезет в другой раз.

Шоколадное яйцо с сюрпризом: Любимое гадание выросших в 90-е. Покупаете десяток шоколадных яиц (вы же всегда мечтали об этом в детстве, да?). Выбираете в полночь одно. Вскрываете. По попавшейся вам игрушке можно судить о том, что ждет вас в наступившем году.