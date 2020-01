Пропавшая петербургская зима найдена на Балканах. Циклон засыпал Турцию и Грецию снегом

Пользователи соцсетей делятся фотографиями из Греции и Турции, где некоторые районы оказались основательно засыпаны снегом. Причина – циклон над Эгейским морем.

First Snow is falling in GREECE, ...and it looks wonderful https://t.co/i9RSyCZynL — Waldemar Villamayor-Venialbo (@wvenialbo) January 6, 2020

Winter impressions from G?m??hane, Turkey on January 3rd. Thanks to ?ad?rl? Hasan for the report – posted with permission. pic.twitter.com/okzJXrgNFU — severe-weather.EU (@severeweatherEU) January 5, 2020

Как сообщает 6 января Severe Weather Europe, температура на Балканах опустилась на 6–12 градусов ниже нормы. По данным издания, особенно много снега вблизи горных хребтов. По прогнозу сервиса, на Балканах может выпасть 20–40 см снега, 40–80 см – в Турции. В юго-западных горах Турции можно ожидать 100–200 см осадков. При этом фронт ненастья будет смещаться к Ближнему Востоку.





Another video of more than 1 meter of snow in Plataies, Greece yesterday, Jan 3rd. Thanks to ??????? ???????????? for the report – posted with permission. pic.twitter.com/UNJLmUb7fQ — severe-weather.EU (@severeweatherEU) January 4, 2020

Напомним, температурные рекорды петербургской зимы, напротив, относятся к аномально теплой погоде. Минувшей ночью похолодало до минус 5,9 градуса – это минимальный показатель с начала зимы.