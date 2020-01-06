Больше никаких «МакСвадеб». Новый глава McDonald's запрещает сотрудникам вечеринки и флирт

Новый генеральный директор McDonald's Крис Кемпчински запретит сотрудникам совместные походы в бар, общение по ночам и флирт. Об этом 6 января пишет The Bell со ссылкой на Wall Street Journal.

Журналистам американского издания удалось пообщаться с сотрудниками компании — участниками встреч с Кемпчински в США, Великобритании, Германии, Франции и Швейцарии.

«Я буду наблюдать за каждым топ-менеджером и спрашивать себя, соответствуют ли они нашим ценностям. Если нет, то их в руководстве не будет», — цитирует Wall Street Journal слова нового главы McDonald's.

По данным издания, ранее социализации сотрудников компании зачастую проходила по вечерам в барах, эту практику одобрял бывший CEO компании Стив Истербрук и предыдущий начальник отдела кадров Дэвид Фэйрхерст. Они оба и сами принимали активное участие в подобных вечеринках. Кроме того, они оба поощряли романтические отношения в компании — появился даже термин «МакСвадьба» для пар, которые нашли друг друга на работе.

Напомним, именно такое поведение и стоило Истербруку должности: у него были романтические отношения с коллегой. В итоге правление посчитало, что гендиректор нарушил правила компании, и ему пришлось уйти.



