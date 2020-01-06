«Продуктовая вакханалия», или «Последний день Помпеи». «Фонтанка» показывает, что происходит в уцелевших Spar

«Продуктовая вакханалия» творится в пока ещё открытом магазине Spar в Невском районе Петербурга. По крайней мере, так назвала увиденное читательница «Фонтанки» Ульяна. Фотографиями впечатляющего бардака из супермаркета на Союзном проспекте, 12, она поделилась с редакцией.

«Скидки на всё – от 50 до 70%, народу мало, в зале – последний день Помпеи. Алкоголь не продают, полки с бытовыми товарами практически пустые. Продуктов много, даже есть колбаса. Заморозка со скидкой 70%, в отделе попахивает», – отметила Ульяна.

Девушка говорит, что пока неизвестно, как долго это продлится. Однако кассиры говорят, что на месте старого Spar откроется новый.





Владельцы Торгового дома «Интерторг», закрывшего из-за долгов магазины Spar и «Семья», рассчитывают перезапустить бизнес после Нового года. Как стало известно «Фонтанке» 26 декабря, часть арендодателей и поставщиков ретейлера получили предложение перезаключить договоры с новым юрлицом – «Спар СПб».

Ранее наше издание сообщало, что это предприятие было зарегистрировано в начале ноября. Изначально учредителем значился некто Григорий Кравцев. Владелец «Интерторга» Мушвиг Абдуллаев сообщал, что не имеет отношения к ООО «Спар СПб». Но 23 декабря стал его единоличным владельцем, следует из данных ЕГРЮЛ.