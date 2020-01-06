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Роскосмос выяснил, где работал убитый в Подмосковье Хайкин. Он занимался производством спутников
Застреленный в Подмосковье Сергей Хайкин работал в корпорации ВНИИЭМ, специализирующейся на производстве спутников. Об этом 6 января сообщили в Роскосмосе, передает телеканал Russia Today.
«С. А. Хайкин работал начальником отдела в Научно-производственной корпорации «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А. Г. Иосифьяна (корпорация ВНИИЭМ)», — цитирует издание сообщение пресс-службы.
Ранее в Роскосмосе опровергли информацию о том, что Хайкин являлся сотрудником госкорпорации.
Справка:
Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в поселке Биокомбинат Щелковского района найдены тела Сергея Хайкина и его младшего брата Ивана с огнестрельными ранениями. По предварительной информации, Иван застрелил брата, после чего расстался с жизнью без посторонней помощи. В СМИ, в том числе федеральных, писали, что Сергей Хайкин якобы являлся начальником отдела в Роскосмосе. Научно-производственная корпорация «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А. Г. Иосифьяна (Корпорация «ВНИИЭМ») — российское приборостроительное предприятие, входящее в структуру Роскосмоса.