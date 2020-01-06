Роскосмос выяснил, где работал убитый в Подмосковье Хайкин. Он занимался производством спутников

Застреленный в Подмосковье Сергей Хайкин работал в корпорации ВНИИЭМ, специализирующейся на производстве спутников. Об этом 6 января сообщили в Роскосмосе, передает телеканал Russia Today.

«С. А. Хайкин работал начальником отдела в Научно-производственной корпорации «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А. Г. Иосифьяна (корпорация ВНИИЭМ)», — цитирует издание сообщение пресс-службы.

Ранее в Роскосмосе опровергли информацию о том, что Хайкин являлся сотрудником госкорпорации.



