Роскосмос опровергает связь с застреленным в Подмосковье мужчиной

В госкорпорации «Роскосмос» заявили, что убитый в Подмосковье Сергей Хайкин не является их сотрудником. Об этом 6 января пишет ТАСС.

«В связи с сообщениями в СМИ касательно убийства С. А. Хайкина сообщаем, что он не является сотрудником госкорпорации "Роскосмос"», – цитирует издание заявление пресс-службы.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в поселке Биокомбинат Щелковского района найдены тела Сергея Хайкина и его младшего брата Ивана с огнестрельными ранениями. По предварительной информации, Иван застрелил брата, после чего расстался с жизнью без посторонней помощи. В СМИ, в том числе федеральных, писали, что Сергей Хайкин якобы являлся начальником отдела в Роскосмосе.



