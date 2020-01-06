Полоз Мелеендорфа, неразлучники, 79 шмелиных семей и многие другие. В Россельхознадзоре рассказали, какие животные прошли через Пулково за год

Тысячи экзотических животных прошли через ветеринарный контроль управления Россельхознадзора в грузовом терминале Пулково. О результатах за 2019 год отчитались в пресс-службе ведомства.

Сотрудники управления проверили более 5800 необычных птиц, среди которых преобладали попугаи. Были даже 49 неразлучников — птиц из тропических лесов Мадагаскара и Африки, а также несколько десятков эндемиков (животные и растения, представители которых обитают в относительно ограниченном ареале) из Австралии: корелл (попугай семейства какаду), розелл (обитают также в Тасмании), красноспинных (отличаются яркой окраской) и волнистых (известны своей «разговорчивостью») попугаев.

Ветеринарный контроль проходили и насекомые. «Более 24,4 миллиона штук насекомых-энтомофагов (хищников) отправились на аграрные предприятия Ленинградской области. Также через пункт пропуска прошло 79 шмелиных семей. Эти насекомые «работают», опыляя культурные растения. Свыше 29 тысяч куколок тропических бабочек прибыли из Филиппин в адрес нескольких предприятий в Санкт-Петербурге. А из Петербурга в Сибирь и на Дальний Восток отправилось более 70 пауков-птицеедов», – рассказали в Россельхознадзоре.

В Пулково за год проверили также более тысячи рептилий. Среди них — красноухие черепахи и змеи: парагвайская анаконда, королевский питон, удавы и полоз Мелеендорфа (эндемик Юго-Восточной Азии).



