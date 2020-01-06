«Грамы не помогут вам разбогатеть». Telegram объяснил, как будет работать новая криптовалюта

Криптовалюта Gram, запустить которую в этом году планирует основатель «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров, не поможет разбогатеть. Разъяснения по поводу нового проекта опубликованы 6 января на официальном сайте мессенджера.

В заявлении подчеркивается, что держатели токенов Gram не должны рассчитывать на прибыль от них, а Gram не является «инвестиционным продуктом». Он нужен в первую очередь для «создания стабильной экосистемы TON», в которой все операции будут оплачиваться именно «грамами».

При этом контролировать TON не смогут даже его основатели — система будет принципиально децентрализована. Даже кошелек TON Wallet будет автономен и независим от самого Telegram.

В команде Павла Дурова специально подчеркнули, что пока купить Gram невозможно — токенов даже не существует. Все, кто предлагают купить криптовалюту в рамках «предварительной продажи» являются мошенниками.



