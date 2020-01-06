Вор-неудачник попался силовикам после дела. Ему пришлось отправиться в больницу

Вневедомственная охрана задержала в центре Петербурга мужчину, который обнес администрацию муниципального образования. Подозрительный прохожий привлёк к себе внимание силовиков, а интуиция их не подвела.

Как сообщает 6 января пресс-служба управления вневедомственной охраны войск нацгвардии по Петербургу и Ленинградской области, всё произошло ранним утром накануне. Правоохранители заметили на Харьковской улице мужчину с ноутбуком и окровавленными руками. При разговоре он нервничал и пытался скрыть от глаз наблюдателей технику. Объяснить своё поведение и раны он не смог, поэтому на место выехала следственно-оперативная группа.

Оперативники выяснили, что мужчина разбил стекло в администрации местного МО и сильно порезался в процессе. С собой он унёс ноутбук. Задержанный был отправлен на «скорой» в Александровскую больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о краже.



