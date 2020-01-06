«Он дал надежду». Как Петербург проводил доктора Павленко

В Петербурге попрощались с онкологом Андреем Павленко. Знаменитого хирурга проводили близкие, спасенные и просвещенные им люди.

Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

С Андреем Павленко прощались в Спасо-Преображенском соборе. Церемония была назначена на 13.15, народ начал собираться заранее. Еще за полчаса в церкви было человек 50–60, но к началу пространство практически заполнилось. Корреспондент «Фонтанки» насчитал около 200 пришедших; позже это же число назвал представитель собора в комментарии федеральным СМИ.



Количество полиции породило слухи, что приедет чуть ли не губернатор; но Александр Беглов не появился ни в соборе, ни на Киновеевском кладбище. И глава города, и представители комздрава выразили соболезнования, однако ждать руководство комитета тоже не приходилось. Даже здесь сыграла роль логика бюрократической иерархии: клиника высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова, где работал Павленко, – не «подвед» Смольного, а федеральное учреждение.

Впрочем, и без чиновников людей собралось столько, что было понятно: провожают человека, который не просто лечил и спасал жизни, а стал для многих символом и примером поведения. Даже те, кто не знал о деятельности Павленко, могли оценить обращение, которое он сделал за несколько дней до смерти. В нем хирург спокойно признавал, что болезнь победила, но призывал не делать из этого выводы о бесполезности лечения, настаивая: «Мне просто не повезло».

Остальным же и не надо было объяснять, кто такой доктор Павленко. После того, как весной 2018 года у врача обнаружили рак желудка третьей стадии, он не просто продолжил оперировать и консультировать, но и завел блог, где рассказывал о течении болезни, о проблемах онкологии, о том, как правильно настроить себя на лечение и проводить его.





Говорить с журналистами, понятное дело, были готовы не все. «Он оперировал меня 3 года назад, – рассказывает Юрий Семенович. – Мы тогда специально переехали из Петропавловска-Камчатского. И сейчас не могли не прийти, хотя ноги не ходят уже. Но не ходят они просто от возраста, а не от болезни, потому что от нее Андрей Николаевич меня спас. Вы не представляете, какой это врач был, какой умница».



Ольга познакомилась с проектом Павленко как раз весной 2018 года; тогда она училась на психолога, с тем чтобы потом уже работать в сфере онкопсихологии. «Этот проект заставил задуматься о том, что у нас нет онкопсихологов, – говорит она. – В основном эту функцию приходится выполнять врачу. Сейчас я обучаюсь дальше на психолога-психотерапевта, следующий этап – это онкопсихолог. Конечно, мы будем этот проект развивать дальше; это настолько необходимая вещь в России, но пока все происходит за счет благотворительности. Эти проблемы не были озвучены до Андрея Николаевича. И вообще многое из того, что сейчас пошло – например, врачей стали премировать за выявление онкозаболеваний, – это результат его деятельности».



Судя по отзывам других пациентов, Павленко действительно много времени уделял психологической поддержке больных. «Он присел на скамеечку, поговорил, он меня успокоил, дал надежду на выздоровление, – говорит одна из пришедших проститься с врачом, тоже Ольга. – Мне так жаль, он столько мог еще сделать для людей. Не жалел себя».



У Анатолия в свое время обнаружили рак желудка, но на более ранней, чем у Павленко, стадии. Тоже резекция, тоже потеря веса. «Но он говорил, это все ерунда, говорил, какое питание нужно, – рассказывает он. – Последний раз был на консультации у Павленко 10 января прошлого года, договорились встретиться через год. Я вот в декабре специально прошел все анализы, чтобы прийти похвастаться, что все идет по плану. В ноябре мне уже говорили, что он на больничном, мы понимали, что не все хорошо. Но чтобы настолько… Поэтому меня эта информация просто вырубила».



До операции Анатолий активно занимался спортом, катался на сноуборде, ходил в зал. «И тут со мной такое, и я понимаю, что не смогу жить полной жизнью, – вспоминает он. – А он мне говорит: ты не спеши. Да, случилось, но переступил и идешь дальше. Да, надо будет скорректировать питание, немного изменить образ жизни, но не отказываться от него полностью. 3–4 месяца пройдет, сначала встанешь на доску, потом пойдешь в зал, и все вернется на круги своя. И так оно и происходит: я себя хорошо чувствую, на прошлой неделе вернулся из Красной Поляны».



«У Андрея Павленко было много идей и задумок, – заявил накануне глава комздрава Дмитрий Лисовец. – Так, инициированный им проект «Школа практической онкологии» с большим интересом был изучен городскими властями. Идея подготовки «золотой сотни» онкологических хирургов России силами онкологической службы Северной столицы поддержана на уровне правительства города. Несмотря на уход Андрея Павленко, дело его жизни будет обязательно продолжено».



Последнее опубликованное видео Андрея Павленко начинается словами: «Уважаемые друзья! Если вы смотрите это видео, значит, я уже умер». В нем хирург благодарит всех за поддержку и напоминает, что человек жив, пока живо его дело. А дело это есть: помимо фонда Cancer Fund учрежден грант Андрея Павленко, который направлен на финансирование медиапроектов, доносящих правдивую информацию об онкологических заболеваниях. Сбор денежных средств объявлен на платформе Patreon: половина пойдет непосредственно на такие проекты, половина – на поддержку семьи самого Павленко. У него остались жена и трое детей.

«Фонтанка.ру»