В Подмосковье нашли мертвыми начальника отдела Роскосмоса и его брата. Рядом лежало ружье

В поселке Биокомбинат в Подмосковье нашли трупы начальника отдела Роскосмоса Сергея Хайкина и его младшего брата Ивана. Об этом 6 января сообщает «Регион online» со ссылкой на источник в полиции.

Рядом с телами лежало ружье, уточнил собеседник издания. Как пишет телеграм-канал «112», тела обнаружила мать погибших. По предварительной информации, речь может идти о семейной ссоре: братья якобы позвдорили, и младший застрелил старшего (сотрудника Роскосмоса) из ружья «Бекас 12М». Иван Хайкин мог расстаться с жизнью самостоятельно, уточняют источники «112» в полиции.

Как сообщает Russia Today, Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ.



