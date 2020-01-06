Экономичная «перепись идиотов». Интернет смеётся над старым хоккеем на «Матч ТВ»

Запущенное в эфир телеканала «Матч ТВ» хоккейное сражение 9-летней давности вместо актуального спровоцировало волну шуток в соцсетях. 6 января пользователи Twitter упражняются в остроумии.

Сегодня сборная из Первого канала прилетает в Домодедово, а где приземлится сборня из Матч тв будет объявлено дополнительно. — Держи передачу (@Boogaard_2) January 6, 2020





Пока самое смешное касательно хоккея и матч тв) pic.twitter.com/I0HD3Fcy9H — Филин (@Filin_Roman) January 6, 2020

Путин должен повторно наградить хоккеистов выигравших у Канады на "матч-ТВ". — Догоняй! Е7Ы09 ? (@mix_voronezh) January 6, 2020

5 минут смотрел трансляцию по Матч-ТВ и такой: Панарин, Кузнецов, Тарасенко, годы идут, а в молодежку тащат все те же. Ну потом увидел, что у российских болельщиц на трибунах старые айфоны и все встало на свои места. — историк-алкоголик (@AlcoHistory) January 5, 2020

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин тоже не поскупился на слова и назвал ситуацию, в которой множество болельщиков поверили в победу, «экономичной переписью замечательных людей», своеобразно завуалировав слово «идиоты».

Ну а вы еще ругаетесь, ребят:)

По-моему, нечаянно получился шикарный эксперимент с этой трансляцией из прошлого ?

Экономичная перепись замечательных людей. И дело даже не понимании спорта:) — Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) January 5, 2020

«Матч ТВ» накануне вечером показал матч между сборными по хоккею России и Канады девятилетней давности. Многие болельщики на это внимание не обратили и решили, что россияне завоевали золото молодежного чемпионата мира.

Напомним, 5 января Россия проиграла со счетом 3:4 и осталась с серебряными медалями, а вот в 2011-м ей удалось взять золото, обыграв канадцев со счетом 5:3. Отметим, на старте турнира игры молодежного чемпионата мира в этом сезоне показывал как раз «Матч ТВ», но в итоге прямая трансляция финала шла в эфире Первого канала.