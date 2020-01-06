Фигуристы школы Тамары Москвиной покажут мастер-класс на катке на Манежной площади

Показательные выступления воспитанников клуба фигурного катания Тамары Москвиной пройдут 7 января на катке главной городской ярмарки на Манежной площади. Петербуржцев и гостей города ждут на мастер-класс в 12.30.

После показательных выступлений фигуристов и ледового мастер-класса для гостей ярмарки на главной сцене состоится праздник «Рождество на Манежной». Посетителей ярмарки научат звонить в колокола музыканты ансамбля Владимирского собора, а на фасаде Зимнего стадиона покажут 3D-шоу на тему Рождества. Весь день на ярмарке для детей будут работать бесплатные аттракционы и развлечения.

Главная городская Рождественская ярмарка работает на Манежной площади Санкт-Петербурга с середины декабря. По словам организаторов, за это время ее посетили более 1,5 млн человек. Каток, аттракционы и ярмарочная торговля останутся на Манежной площади и Малой Садовой улице до 13 января.



