Стало известно, как будут ходить автобусы в рождественскую ночь

В ГУП «Пассажиравтотранс» рассказали, как будет работать наземный общественный транспорт в рождественскую ночь. До утра 7 января будет ходить десяток маршрутов с интервалом в 30 минут.

«В ночь с 6 на 7 января в рейс выйдут ночные автобусы. Они доставят пассажиров к открытым станциям метро. В период с 00:00 до 06:00 будет организовано движение по маршрутам № 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142, 154. Интервал движения составит 30 минут. Оплатить поездку можно как разовым билетом, так и электронными проездными», – пояснили в пресс-службе предприятия.

Напомним, что метро Петербурга в Рождество, как и в новогоднюю ночь, будет работать без перерыва.



