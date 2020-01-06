Большинство россиян не хотят видеть пиво на стадионах. Но депутаты помогут алкоголю добраться до спортивных мероприятий

Возвращение пива на стадионы не поддерживают 80% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, опубликованные 6 января.

Большинство населения уверено, что пиво надо пить у себя дома (76%) или в гостях у друзей и родственников (73%).

«Основные причины неодобрения идеи возврата продажи пива на стадионах связаны с опасениями в том, что его употребление приведет к агрессии со стороны ряда болельщиков, беспорядкам», – пояснили во ВЦИОМе.

При этом сам вопрос разрешения на продажу пива на стадионах важным считают только 40% россиян. Большинству опрошенных (67%) кажется, что вернуть алкоголь на стадионы предлагают «в интересах компаний-производителей». Только 8% верят, что делается это для болельщиков.

Напомним, запрет на продажу пива на спортивных мероприятиях действует в России с 2005 года. В декабре 2019-го Госдума одобрила в первом чтении законопроект о снятии этого запрета.



