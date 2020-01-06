16-летний петербуржец признался, что выстрелил в Деда Мороза и сломал его Снегурочке челюсть на «Спасской»

Видео потасовки в метрополитене Петербурга разошлось по соцсетям 6 января. На кадрах Дед Мороз дерётся с невысоким юношей, а тот стреляет в оппонента из газового пистолета и бьёт в челюсть его спутницу.

Как пояснили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, потасовка произошла на перроне «Спасской» около 3 ночи 1 января. По информации полиции, 31-летний ранее судимый за дачу взятки мужчина стал жертвой грабителя и получил огнестрельное ранение в левую щёку. Истекая кровью, он обратился в Александровскую больницу. Защищая возлюбленного, его жена получила перелом челюсти.





Фабула событий такова: на «Спасской», по пути в центр, встретились две компании подвыпивших людей. Те, что помладше, читали рэп, старшие присоединились. В какой-то момент баттл вышел за рамки приличия. Молодой короткостриженый человек в чёрной куртке выхватил у Деда Мороза телефон и спрятал себе в карман. Завязалась драка, в ходе которой пострадавший получил выстрел в щёку, а его жена — сильный удар по лицу. Убегая, 16-летний юноша столкнулся с другим пассажиром и выронил 3 телефона, а позднее написал явку с повинной.

Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.