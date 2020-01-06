В Спасо-Преображенском соборе прощаются с петербургским онкологом Андреем Павленко

Около двухсот человек пришли 6 января в Спасо-Преображенский собор, чтобы проститься с умершим накануне хирургом-онкологом Андреем Павленко. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», люди с цветами продолжают подходить в церковь.

Среди венков, которые принесли к гробу, есть от благодарных пациентов, а также от коллег по первому хирургическому отделению.

Петербургский хирург-онколог Андрей Павленко скончался 5 января. С весны 2018 года он боролся с раком желудка, при этом продолжая работать. Кроме того, он завел блог, посвященный проблемам онкологии; в рамках него он рассказывал о необходимости проводить химиотерапию даже на поздних стадиях и о том, как следует себя вести тем, кто столкнулся с болезнью или хочет этого избежать. За несколько дней до смерти он записал обращение, в котором сообщил, что его жизненный путь завершается, и назвал это невезением.

Смерть Павленко вызвала большой отклик, и не только среди его пациентов. Министр здравоохранения Вероника Скворцова направила соболезнования супруге врача; в соцсетях многие рассказывали, что для них Павленко было примером поведения человека в сложной ситуации, и благодарили его за помощь. «Фонтанка» собрала важные цитаты Андрея Павленко о том, как жить с раком и как бороться с болезнью до конца.



