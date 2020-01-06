Меркель едет в Россию обсуждать с Путиным гибель иранского генерала под Багдадом
Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Россию 11 января с рабочим визитом по приглашению Владимира Путина.
Как сообщает 6 января пресс-служба Кремля, разговаривать лидеры двух государств собираются о ситуации на Украине, в Сирии, Ливии, а также об «эскалации напряженности на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января».
Напомним, этот авиаудар унес жизнь главы Корпуса стражей исламской революции, иранского генерала Касема Сулеймани. Ирак после этого пригрозил прекратить военное сотрудничество с США. Трамп в ответ заявил, что готов ввести «санкции, каких они не видели никогда в жизни».
Справка:
Высокопоставленный иранский командир, глава Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января после того, как США нанесли авиаудар по колонне машин в районе международного аэропорта Багдада. Пентагон заявил, что президент США Дональд Трамп приказал «убить Сулеймани» в «оборонительных целях» после недавних беспорядков у посольства в Багдаде.
В ответ на атаку Вашингтона Тегеран пообещал «суровую месть» за убийство Сулеймани. Кого США убили в Ираке и почему это снова будоражит мир, читайте в материале «Фонтанки».