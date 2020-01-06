Меркель едет в Россию обсуждать с Путиным гибель иранского генерала под Багдадом

Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Россию 11 января с рабочим визитом по приглашению Владимира Путина.

Как сообщает 6 января пресс-служба Кремля, разговаривать лидеры двух государств собираются о ситуации на Украине, в Сирии, Ливии, а также об «эскалации напряженности на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января».

Напомним, этот авиаудар унес жизнь главы Корпуса стражей исламской революции, иранского генерала Касема Сулеймани. Ирак после этого пригрозил прекратить военное сотрудничество с США. Трамп в ответ заявил, что готов ввести «санкции, каких они не видели никогда в жизни».



