Архивная победа вместо настоящего поражения. «Матч ТВ» показал старую игру сборной России по хоккею, болельщики поверили

«Матч ТВ» накануне вечером показал матч между сборными по хоккею России и Канады девятилетней давности. Многие болельщики на это внимание не обратили и решили, что россияне завоевали золото молодежного чемпионата мира.

Напомним, 5 января Россия проиграла со счетом 3:4 и осталась с серебряными медалями, а вот в 2011-м ей удалось взять золото, обыграв канадцев со счетом 5:3. Отметим, на старте турнира игры молодежного чемпионата мира в этом сезоне показывал как раз «Матч ТВ», но в итоге прямая трансляция финала шла в эфире Первого канала.

Многие болельщики были не в курсе этого, так что, досмотрев архивную игру по «Матч ТВ», они начали поздравлять всех с победой в соцсетях. Так, в золотые медали россиян поверили председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев и футболист Дмитрий Тарасов. Подборку реакций на «победу» России опубликовал Sports.ru.





Запутать смогли даже участника игры девятилетней давности — хоккеиста «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко. Его жена в «Инстаграме» рассказала, что он десять минут смотрел трансляцию без звука и понял, что это старый матч, только когда увидел на площадке самого себя.