В Новом Девяткино женщина выпала с 18-го этажа после посиделок с возлюбленным

Полиция разбирается в обстоятельствах трагической гибели молодой женщины из Нового Девяткино. Её тело нашли у дома 4 по улице Арсенальной. Погибшая была одета по-домашнему — в шорты и футболку.

По данным «Фонтанки», в квартире на 18-м этаже 28-летняя уроженка Благовещенска проживала с возлюбленным. Он рассказал полицейским, что в ночь на 6 января перед падением его сожительница сидела на подоконнике, повернулась, потеряла равновесие и упала вниз. Правоохранители проверяют эту версию.



