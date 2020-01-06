Пассажиры такси чуть не задушили водителя, но в итоге отобрали у него деньги и машину

Клиенты такси «Везёт» разыскиваются по подозрению в грабеже. Четверо мужчин якобы едва не задушили водителя, отобрали у него деньги и уехали на машине, бросив таксиста на улице.

Как сообщает 6 января ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, преступление было совершено накануне вечером. В полицию обратился владелец белого «Киа Рио» – 49-летний уроженец Кыргызстана Лутфилла Хакимов, отец 27-летнего пострадавшего, решившего подработать. Мужчина также связался с «Фонтанкой» и прислал фото угнанной «кормилицы».

Как рассказал пострадавший таксист, всё произошло у дома 171/1 по проспекту Ветеранов. Один из четверых пассажиров начал угрожать водителю ножом, другой сзади накинул удавку. Общими усилиями клиенты отобрали у мужчины 2 тысячи рублей, затем вытолкали его на улицу и скрылись на «Киа Рио». Потерпевший описал обидчиков как молодых людей 20–35 лет с азиатским типом лица.

Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.



