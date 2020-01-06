«Пернатый Санта» на Белградской четыре дня шуршал крыльями в шахте. Чтобы его спасти, пришлось ломать стену

Специалисты службы спасения животных «Кошкиспас» выручили голубя, который застрял в вентиляционной шахте девятиэтажки на Белградской. Жильцы нужной квартиры своевременно затеяли ремонт.

Видео спасательной операции опубликовано в группе службы в «ВКонтакте» под заголовком «Неудача пернатого Санты». Сообщается, что голубь попал в вентшахту девятиэтажки еще в Новый год, после чего четыре дня «шуршал крыльями по бетону». Спасателей вызвала жительница квартиры на первом этаже. Чтобы добраться до птицы, пришлось ломать стену. «Очень повезло, что в квартире намечался основательный ремонт и для дестроя не было никаких преград», – сообщают активисты.

Озадаченного новогодними приключениями голубя напоили водой и отпустили на улицу.



