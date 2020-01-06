МЧС советует закатывать рукава, когда зажигаешь свечи на Рождество. Спасатели готовятся к празднику

Главное управление МЧС по Петербургу 6 января опубликовало рекомендации для празднования Рождества. Спасатели подробно разобрали, какую опасность этот христианский праздник может представлять для пожарной безопасности.

В МЧС советуют закатывать рукава одежды при зажигании свечей, а под свечой держать носовой платок, «чтобы горячий воск не попал на кожу и вы инстинктивно не дернули рукой и не уронили горящую свечу на одежду». Волосы рекомендуют убирать, чтобы они не загорелись. А если на вас все же занялась одежда, ее надо быстро скинуть и потушить огнетушителем.

Работоспособность своих рекомендаций сотрудники МЧС проверили в 125 культовых объектах. «Со служителями, а также персоналом культовых учреждений был проведен инструктаж по соблюдению мер пожарной безопасности, отрабатываются действия на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе пожара», – говорится в сообщении МЧС.

Если вы отмечаете Рождество дома, то и это не убережет вас от опасности, уверены спасатели. Свечи они советуют ставить «в несгораемые подставки подальше от легковоспламеняющихся предметов», в частности от занавесок. И обязательно тушить свечи, когда собираетесь ложиться спать.



