У воров кипит работа. Более 5 млн рублей вынесли из офиса компании и частной квартиры в Петербурге

Неизвестный обчистил офис АО «РусТелКом» во Фрунзенском районе Петербурга. Вор мог пробраться в здание в Гаражном переулке, 1, в любой из новогодних праздников, точные дата и время пока не установлены.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сообщение о краже поступило в полицию 5 января. Установлено, что неизвестный перелез через бетонный забор, отжал стеклопакет на первом этаже и пробрался в здание. Затем он взломал двери приёмной, кабинетов замдиректора и директора. В последнем злоумышленник нашёл то, что искал, — сейф с 2,5 млн рублей. Металлический ящик был вскрыт на месте, деньги вынесены. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Полиция из Красносельского района, тем временем, занимается проверкой сообщения о краже наличных и часов из квартиры на Петергофском шоссе. По заявлению собственника, деньги и золотой аксессуар исчезли после того, как к нему в гости приходил приятель с двумя прекрасными дамами. Ущерб превысил 2,65 млн рублей.



