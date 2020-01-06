«Санкции, каких они не видели никогда в жизни». Трамп рассказал, на каких условиях войска США могут покинуть Ирак
Президент США Дональд Трамп не готов «бесплатно» выводить войска с территории базы в Ираке. Она стоила Штатам миллиарды долларов.
Дональд Трамп 6 января отреагировал на резолюцию парламента Ирака, который потребовал прекратить военное сотрудничество с Соединенными Штатами и, как следствие, вывести американский военный контингент из страны.
«Если они попросят нас уйти и сделают это не в очень дружелюбном ключе, мы введем по отношению к ним такие санкции, каких они не видели в жизни, – цитирует президента CNBC. – Иранские санкции покажутся мягкими».
Кроме того, Трамп напомнил, что строительство авиабазы в Ираке стоило миллиарды долларов. «Мы не уйдем, если они не вернут деньги за нее», – заявил глава США.
Напомним, парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск из страны. Причиной стал авиаудар, совершенный Пентагоном на территории страны, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани.
Справка:
Высокопоставленный иранский командир, глава Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января после того, как США нанесли авиаудар по колонне машин в районе международного аэропорта Багдада. Пентагон заявил, что президент США Дональд Трамп приказал «убить Сулеймани» в «оборонительных целях» после недавних беспорядков у посольства в Багдаде.
В ответ на атаку Вашингтона Тегеран пообещал «суровую месть» за убийство Сулеймани. Кого США убили в Ираке и почему это снова будоражит мир, читайте в материале «Фонтанки».