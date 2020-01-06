«Санкции, каких они не видели никогда в жизни». Трамп рассказал, на каких условиях войска США могут покинуть Ирак

Президент США Дональд Трамп не готов «бесплатно» выводить войска с территории базы в Ираке. Она стоила Штатам миллиарды долларов.

Дональд Трамп 6 января отреагировал на резолюцию парламента Ирака, который потребовал прекратить военное сотрудничество с Соединенными Штатами и, как следствие, вывести американский военный контингент из страны.

«Если они попросят нас уйти и сделают это не в очень дружелюбном ключе, мы введем по отношению к ним такие санкции, каких они не видели в жизни, – цитирует президента CNBC. – Иранские санкции покажутся мягкими».

Кроме того, Трамп напомнил, что строительство авиабазы в Ираке стоило миллиарды долларов. «Мы не уйдем, если они не вернут деньги за нее», – заявил глава США.

Напомним, парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск из страны. Причиной стал авиаудар, совершенный Пентагоном на территории страны, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани.



