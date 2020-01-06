«Вот такие "морозы"». Ночь на 6 января стала самой холодной с начала зимы в Петербурге, но оттепель не заставит себя ждать

В ночь на 6 января температура в Петербурге опускалась до уровня -5,9 градуса. В начале недели синоптики снова ожидают плюс.

«Вот это "зима"! Минувшая ночь в Санкт-Петербурге стала самой холодной с начала зимы! – написал в Facebook синоптик «Фобоса» Михаил Леус. – Минимальная температура воздуха составила -5,9°. До этого в декабре было отмечено -5,2° (11.12), в январе – -4,6° (5.01). Вот такие, с позволения сказать, "морозы"».

Впрочем, он тут же добавляет, что в понедельник Санкт-Петербург окажется на пути теплого атмосферного фронта: ожидаются облачность, небольшой снег, переходящий в мокрый, и усиление ветра. Температурный фон будет расти и перейдет «в зону оттепелей»: в Петербурге предполагается до 0…+2°, в Ленобласти – до -3…+2°.





В то же время Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу прогнозирует усиление южного, юго-западного ветра до 16 м/с. Накануне региональный Гидромет призывал готовиться к снегопаду и нулевой температуре.

Напомним, с начала января температура воздуха в городе регулярно превышает климатическую норму.