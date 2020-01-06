«Наркотики были распиханы по всему авто». Полиция задержала «раста-мобиль» на Лахтинском проспекте

Сотрудники отдельного батальона ДПС №4 ГИБДД остановили «раста-мобиль» в рамках рейда «Нетрезвый водитель» вечером 5 января. Mitsubishi ASX был напичкан запрещённым.

Как отмечает администратор паблика «Дорожный инспектор», наркотики были везде.

«Такого "улова" в авто я давно не помню... Когда открыли авто для проверки – запах был... Травка была распихана по всему авто: карман двери, подлокотник, коврик, багажник, сумка. Народ совсем обнаглел», – заключает автор.





Кроссовер под управлением 35-летнего мужчины остановили у дома 10 по Лахтинскому проспекту. Водитель и пассажир вели себя странно, сотрудники ГИБДД предложили первому покинуть автомобиль.

«Когда водитель выходил из автомобиля, инспектор ДПС заметил в кармане двери пакет с веществом растительного происхождения. На место была вызвана следственно-оперативная группа. В ходе досмотра было обнаружено несколько полиэтиленовых пакетиков с веществом растительного происхождения (70 граммов)», – сообщает пресс-служба УМВД по Петербургу и Ленобласти.

Отмечается, что оба мужчины отказались от медосвидетельствования. На них составлен соответствующий административный протокол. В отношении пассажира также оформлен ещё один протокол, о потреблении наркотических средств или психотропов без назначения врача.

Возбуждено уголовное дело по наркотической 228-й статье УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.