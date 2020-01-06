После убийства иранского генерала цена на нефть впервые за полгода перешла рубеж в $ 70 за баррель

Цена нефти марки Brent в процессе лондонских торгов 6 января доходила до 70,16 доллара за баррель. В последний раз потолок в 70 долларов она пробивала в мае.

Фоном для резкого роста стоимости нефти стало уничтожение Пентагоном иранского генерала Касема Сулеймани и эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Сырьевой рынок отреагировал на авиаудар американцев еще 3 января – тогда нефть подскочила на 3% и стоила 68,25 долл. за баррель. После этого иракский парламент проголосовал за вывод американских войск из страны, а Тегеран объявил о выходе из ядерной сделки и подготовке ударов по военным объектам США.

РБК напоминает, что в последний раз цены на нефть были выше 70 долларов в мае, и тогда поводом опять же стали новости с Ближнего Востока: США обвинили Тегеран в нападении на танкеры в ОАЭ.



