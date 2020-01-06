«Шевроле» взял на смертельный таран забор нефтеперерабатывающего завода под Петербургом

Водитель «Шевроле Реззо» утром 6 января врезался в забор нефтеперерабатывающего завода «Киришинефтеоргсинтез». Как передает 47news со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, мужчина за рулем погиб на месте.

По предварительной информации, авария произошла около 4.40 утра: возле дома 1 по шоссе Энтузиастов в Киришах 55-летний водитель «Шевроле» «совершил съезд с дороги с последующем наездом на бетонный забор». Таран произошел прямо возле контрольного пункта НПЗ «Киришинефтеоргсинтез». Водитель скончался на месте. Полиция проводит проверку по факту ДТП.



