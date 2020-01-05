Сборная России проиграла Канаде в финале молодежного чемпионата мира

Поражением сборной России по хоккею завершился финал молодёжного чемпионата мира против Канады в понедельник, 5 января, в Остраве (Чехия).

Россияне уступили со счетом 3:4. Голы за отечественную команду забили Никита Александров (29 минута), Григорий Денисенко (34) и Максим Соркин (48). У Канады отличились Дилан Козенс (31), Коннор Макмайкл (49), Баррет Хэйтон (51) и Акил Томас (56).

Таким образом, золото досталось канадцам. Россияне довольствовались серебром. Отметим, что в последний раз Россия выигрывала молодежный чемпионат мира в 2011 году.



