В Рощино женщина получила 25 ударов ножом. Сын не смог простить ей опоздание на день рождения

Тело женщины с ножевыми ранениями найдено в Выборгском районе Ленобласти. Её вероятный убийца пришёл в полицию сам и рассказал, что мать сама виновата.

Как сообщает 47news, женщину в крови на пороге квартиры на Тракторной улице в Рощино около шести часов утра 5 января увидел сосед. Полицейские выехали оформлять труп. Пока сотрудники работали на месте происшествия, их коллеги из 89 отдела слушали экспресс-исповедь 29-летнего Кирилла.

Он назвал себя убийцей и прибавил подробностей: мать на день опоздала на его день рождения да и сама якобы неоднократно хотела его убить, правда было это ещё в детстве. Дальше детализировать убийство ему не позволили – признаваться мужчина пришёл с разрезанными руками. Его переправили в больницу, откуда увезли в Следственный комитет.

Погибшей было 53 года, на её теле насчитали больше 25 ножевых ранений. Её сын состоит на учёте у психиатра.



