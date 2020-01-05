Иран объявил о выходе из ядерной сделки

Убийство главного иранского генерала Касема Сулеймани силами США в Багдаде положило конец соглашению, которое лишило Тегеран достаточного количества материала для создания атомного оружия.

Иран вечером 5 января заявил, что больше не будет соблюдать какие-либо ограничения, предусмотренные ядерной сделкой с мировыми державами от 2015 года. Об этом сообщает Assosiated Press.

Государственное телевидение Ирана процитировало заявление администрации президента Хасана Рухани, в котором говорится, что страна не будет соблюдать ограничения на обогащение и увеличение объёмов накопленного обогащенного урана, а также научные исследования и разработки в своей ядерной деятельности.

В эфире было подчёркнуто, что Иран открыт для переговоров с европейскими партнерами. Тегеран также не отказался от прежних обещаний не стремиться к ядерному вооружению.





В воскресенье, 5 января, в Иране сотни тысяч людей наводнили улицы, чтобы почтить память Сулеймани, бывшего командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

Ранее Тегеран объявил о подготовке к ударам по военным объектам США, а правительство Ирака проголосовало за вывод из своей страны войск коалиции под руководством США.