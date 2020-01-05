В центре Хельсинки запустили огненный торнадо. Фестиваль света побил рекорд
Фестиваль света Lux Helsinki в финской столице в день открытия побил рекорд по числу гостей – это втрое больше, чем в прошлом году. Как сообщает организация Visit Helsinki 5 января, накануне арт-объекты на улицах города посетили 80 тысяч человек.
Традиционный фестиваль света Lux Helsinki в этом году проходит с 4 по 8 января с 17 до 22 часов. В нём участвуют девять световых инсталляций, помимо которых в зоопарке Коркеасаари действует "Тропа света", и ещё несколько объектов есть в квартале Торикорттели рядом с Сенатской площадью. С неё и начинается маршрут, который по задумке организаторов, составляет единое целове, поэтому проходить его рекомендуют по номерам. На стенах кафедрального собора показывают шоу "Солнечный ветер".
Самым популярным объектом после собора, судя по фото в соцсетях, стал огненный торнадо, пламя которого достигает 16 метров высоту..
Напротив парламента расположился ледяной лев свободы слова.
A wild animal has been spotted on Kansalaistori square: A Freedom of Speech Lion. Without freedom of speech, there is no democracy. Freedom of speech is the foundation of a just and equal society, but it is under threat even here in Europe. The Freedom of Speech Lion (#sananvapaudenleijona) is part of Lux Helsinki's program. It is an ice sculpture commissioned by Helsingin Sanomat, Finland’s leading daily newspaper, from sculptor and designer Kimmo Frosti. The sculpture will be on display throughout the festival from 4 to 8 Jan. ?: @kaapokamu #luxhelsinki @helsinginsanomat
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