В центре Хельсинки запустили огненный торнадо. Фестиваль света побил рекорд

Фестиваль света Lux Helsinki в финской столице в день открытия побил рекорд по числу гостей – это втрое больше, чем в прошлом году. Как сообщает организация Visit Helsinki 5 января, накануне арт-объекты на улицах города посетили 80 тысяч человек.

Традиционный фестиваль света Lux Helsinki в этом году проходит с 4 по 8 января с 17 до 22 часов. В нём участвуют девять световых инсталляций, помимо которых в зоопарке Коркеасаари действует "Тропа света", и ещё несколько объектов есть в квартале Торикорттели рядом с Сенатской площадью. С неё и начинается маршрут, который по задумке организаторов, составляет единое целове, поэтому проходить его рекомендуют по номерам. На стенах кафедрального собора показывают шоу "Солнечный ветер".

Самым популярным объектом после собора, судя по фото в соцсетях, стал огненный торнадо, пламя которого достигает 16 метров высоту..





Напротив парламента расположился ледяной лев свободы слова.

Интерактивный проект "Мост" предлагает пройти 27-метровую инсталляцию во дворе Topelia.

Кое-где в ветвях деревьев парят светящиеся медузы и... рубашки. Всего парк Кайсаниеми озарили 400 фантазийных фонариков.

Подробнее о том, куда ещё сходить на каникулах в Финляндии.