Иранский министр сравнил Трампа с Гитлером. Тегеран обратился за поддержкой в Совбез ООН и объявил о подготовке к ударам по военным объектам США

Иран готовит удар по американским военным объектам в ответ на убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани. Об этом в воскресенье, 5 января, заявил военный советник руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи Хосейн Деган в эфире CNN.

«Войну начала Америка. Поэтому они должны быть готовы к целесообразной реакции на их действия», – сказал Деган. Он добавил, что ответ будет равноценным тому удару, что нанесли США.

Как сообщает Reuters, министр информации и телекоммуникаций Ирана Мухаммед Джавад Азари-Джахроми охарактеризовал Дональда Трампа как «террориста в костюме» после того, как президент США пригрозил нанести удар по 52 иранским объектам, если Тегеран атакует американские дипмиссии или войска в ответ на убийство военного командира Касема Сулеймани.

«Как ИГИЛ (запрещена в РФ. – Прим. ред), как Гитлер, как Чингиз! Все они ненавидят культуры. Трамп – террорист в костюме. Он очень скоро узнает, что никто не может победить великую иранскую нацию и культуру», – написал Азари-Джахроми в твиттере.





Высокопоставленный военный командир Ирана Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января в результате удара беспилотника США по его автоколонне в аэропорту Багдада, что до предела накалило отношения США и Ирана и усилило угрозу масштабного конфликта на Ближнем Востоке. Позже в администрации президента США заявили, что Трамп принял решение об ударе вопреки сведениям разведки, обосновав ликвидацию «оборонительными целями» после недавних беспорядков у посольства в Багдаде.

Пока обе стороны атакуют друг на друга в словесной войне, Европейский союз, Великобритания и Оман призвали США и Иран попытаться ослабить кризис.

МИД Ирана 5 января обратился в Совет безопасности ООН, передает РИА Новости. Убийство Сулеймани равносильно объявлению войны, заявил в интервью CNN постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи. Убийство высокопоставленного генерала он назвал актом терроризма.

Сулеймани руководил секретными и военными операциями Тегерана в качестве главы Корпуса стражей исламской революции. Верховный лидер аятолла Али Хаменеи пообещал 3 января, что Иран будет добиваться суровой мести за его смерть.

Трамп ответил на эти и другие высказывания Тегерана серией твитов. В воскресенье, 5 января, он предупредил, что Соединенные Штаты «нацелены на 52 иранских объекта», некоторые из которых важны для Ирана и иранской культуры.

У двух стран нет дипломатических отношений, и в воскресенье Иран вызвал швейцарского посла, представляющего интересы США в Тегеране, в знак протеста против «враждебных высказываний Трампа», сообщает иранское государственное телевидение.

С убитым генералом простились в Багдаде 4 января, а на следующий день сотни тысяч людей вышли почтить его память на улицы Ирана.