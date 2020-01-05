«Фонтанка» показывает, какое оружие заставило нервничать иностранцев в Купчино

Пять человек задержаны после того, как сорили оружием, уходя от полиции во Фрунзенском районе Петербурга. В распоряжении «Фонтанки» оказались фотографии того, что не хотели показывать сотрудникам.

По уточнённой информации, в ночь на 5 января у парка Интернационалистов внимание наряда патрульно-постовой службы привлёк «Хёнде Солярис». Из его окна на проспект Салова швырнули пистолет, ещё один нашёлся метрах в двухстах по пути следования машины.

В отдел увезли приезжих из Грузии, Азербайджана и Таджикистана. Травматическую «Грозу 03» и пистолет Макарова направили на экспертизу.



