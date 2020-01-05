Новогодние пожары продолжают убивать петербуржцев. В квартире на Шостаковича погиб пенсионер

Квартиру в высотке тушили в Выборгском районе Петербурга вечером 5 января. Статистику смертей от новогодних пожаров пополнил мужчина.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе городского МЧС, сообщение о возгорании на Шостаковича, 5/3, поступило в четверть шестого вечера. Огонь охватил две из трёх комнат квартиры на восьмом этаже, обгорели 19 квадратных метров.

К шести вечера пожар потушили силами четырёх расчётов. Без жертв он не обошёлся: погиб 71-летний мужчина.

Накануне ведомство привело предварительные итоги своей работы с начала года. За первые три дня января сотрудники отработали 117 вызовов, смертельными из них стали три. Среди погибших – девятилетний мальчик, которого спасли из «постельного» пожара на Ленинском.



